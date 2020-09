Governo: Conte, nuove misure per dopo sisma, il digitale priorità nei piani per Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia su Facebook di avere avuto oggi "un nuovo importante incontro, insieme al commissario straordinario Legnini, con i governatori, i sindaci e gli amministratori locali dei territori colpiti dal terremoto del Centro Italia". Si è trattato, scrive Conte di "una riunione operativa, un confronto costante e proficuo, mirato a valutare le nuove misure a favore delle zone terremotate e le ultime norme approvate dal governo che, grazie anche alla collaborazione di Regioni ed enti locali e agli interventi del Parlamento, ci permettono di imprimere un importante cambio di passo nella ricostruzione pubblica e privata. Non ci sfuggono ovviamente le criticità che ad oggi ancora persistono. Con la struttura commissariale ogni giorno siamo al lavoro per venire incontro alle esigenze dei territori, per costruire una prospettiva di rilancio, per restituire la speranza alle comunità colpite, per combattere lo spopolamento". (segue) (Com)