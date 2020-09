Governo: Conte, nuove misure per dopo sisma, il digitale priorità nei piani per Recovery fund (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche per questo - aggiunge Conte - siamo fortemente determinati a portare internet e la banda larga su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree interne, dai piccoli Comuni, dai centri colpiti dal terremoto. E' una priorità di tutto il governo, per garantire a tutti l'accesso a internet e alle infrastrutture digitali. E' uno dei principali interventi del nostro piano di rilancio in vista del Recovery fund, per cui abbiamo già raccolto centinaia e centinaia di progetti, alcuni di questi riguardano proprio l'area del cratere. Sappiamo - conclude Conte - che non c'è altro tempo da perdere, non è più accettabile che la burocrazia continui a pesare sulle famiglie e sui cittadini che hanno già perso i loro affetti, la loro casa e, in diversi casi, anche la speranza. (Com)