Ue: Gelmini (FI), adesso governo lavori per portare Tribunale Brevetti a Milano

- "Finalmente Palazzo Chigi, con colpevole ritardo, ha sciolto la riserva e ha candidato ufficialmente Milano come sede del Tribunale Unificato dei Brevetti". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Adesso occorre lavorare con determinazione e coraggio a supporto del capoluogo lombardo per portare a casa questo importante risultato per l'Italia e per il futuro dell'Unione europea. Non facciamoci sfuggire questa grande occasione", conclude Gelmini.(Com)