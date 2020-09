Usa: muore David Graeber, antropologo tra i fondatori di Occupy Wall Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Graeber, professore e attivista statunitense che ha contribuito a fondare il movimento Occupy Wall Street, è morto a Venezia mercoledì, secondo quanto riferito dal sito "The Hill". Graeber, 59 anni, era professore alla London School of Economics (Lse), dove ha studiato anarchismo e movimenti anticapitalisti. "Siamo molto scioccati e rattristati dalla notizia della morte di David Graeber", ha twittato la Lse. "David era un antropologo molto influente, un attivista politico e un intellettuale pubblico. Ci mancherà molto come amico e collega. La sua brillante opera sarà letta dalle generazioni a venire". La moglie, Nika Dubrovsky, ha twittato che Graeber è morto in un ospedale di Venezia, ma non ha specificato la causa. Graeber è nato a New York ed è stato un accademico in diverse istituzioni, tra cui l'Università di Yale.(Nys)