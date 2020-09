Governo: il comunicato finale del Consiglio dei ministri di stasera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, giovedì 3 settembre 2020, alle ore 20.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte. Segretario il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e dei ministri competenti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo interviene in diversi ambiti, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, rimodulare e garantire il trasporto pubblico locale e misure di sostegno alle isole Pelagie. Misure per l'avvio dell'anno scolastico. Il testo, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto del distanziamento fisico imposto dalle linee guida del Comitato tecnico-scientifico, consente di utilizzare, per le annualità 2020 e 2021, le risorse disponibili attualmente destinate alla copertura dei canoni di locazione a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per il programma di investimento scuole innovative e poli dell'infanzia anche per le aree interne, ancora in fase preliminare, finalizzandole prioritariamente alle spese per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee. (segue) (Com)