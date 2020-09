Governo: il comunicato finale del Consiglio dei ministri di stasera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto pubblico locale. In considerazione dell'evoluzione della situazione pandemica e della necessità di rimodulare il servizio di trasporto pubblico locale, compreso il trasporto scolastico, in modo da garantire che lo stesso sia erogato in coerenza con le misure di contenimento della diffusione del Covid–19, si prevede per le Regioni e le Province autonome e per gli enti locali la possibilità di utilizzare, per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, le risorse previste dal "decreto agosto" (decreto 14 agosto 2020, n. 104), relative all'incremento del sostegno al trasporto pubblico locale e al Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali. Al contempo, si introducono misure finalizzate a consentire l'immediato utilizzo delle risorse previste da parte di ciascuna Regione, Provincia autonoma o ente locale. (segue) (Com)