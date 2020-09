Usa: il dipartimento di Giustizia annuncia causa antitrust contro Google entro la fine del mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia statunitense ha in programma di avviare una causa antitrust contro Google entro le prossime settimane, su input del procuratore Generale, William Barr. Il dipartimento ha detto agli avvocati coinvolti nell'inchiesta antitrust su Alphabet, la società madre di Google e YouTube, di concludere il loro lavoro entro la fine di settembre, secondo alcune fonti del "New York Times". L’indagine, secondo l'amministrazione del presidente Donald Trump, non è guidata da fattori politici. L’obiettivo è agire “il prima possibile” sulla base dei dati obiettivi che emergono dai documenti e il riscontro di eventuali violazioni delle leggi sulla concorrenza. Barr aveva dichiarato al "Wall Street Journal" a marzo che voleva che il dipartimento chiudesse l’indagine sul colosso di Mountain View entro quest’estate, prendendo una decisione definitiva sull’eventuale azione legale.(Nys)