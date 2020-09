Hong Kong: esperti Onu scrivono alla Cina per rivedere legge sulla sicurezza, viola alcuni diritti fondamentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti hanno affermato che le misure della legge non sono conformi agli obblighi legali della Cina ai sensi del diritto internazionale e hanno espresso la preoccupazione che la legislazione "manchi di precisione in aspetti chiave, (e) violi alcuni diritti fondamentali". La legge "non dovrebbe essere usata per restringere o limitare le libertà fondamentali protette, inclusi i diritti di opinione, espressione e riunione pacifica", hanno affermato. Il gruppo ha anche espresso la preoccupazione che "molte attività legittime" dei difensori dei diritti umani a Hong Kong vengano ridefinite come illegali. Gli esperti hanno sollecitato la Cina a spiegare come intende far rispettare la "giurisdizione extraterritoriale" contenuta nella nuova legge in modo da garantire la sua conformità a un trattato internazionale fondamentale sui diritti civili e politici, firmato da Pechino. Secondo gli esperti, la Cina dovrebbe nominare un "revisore completamente indipendente" per esaminare la conformità della legge con i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il 30 giugno scorso la Cina ha varato la controversa legge sulla sicurezza nazionale tesa a reprimere le attività di carattere sovversivo ad Hong Kong. Il provvedimento ha ottenuto il via libera definitivo dal Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc), il principale organo legislativo di quel paese, nel corso di una sessione di lavori che si è aperta domenica 28 giugno. L’iniziativa del Partito comunista cinese porrà in una situazione di formale illegalità i manifestanti che da oltre un anno protestano ad Hong Kong contro la progressiva restrizione del perimetro delle libertà e dei diritti in quella città. (segue) (Cip)