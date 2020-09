Codice appalti: Raggi, servono norme semplici, tema su cui sono critica con M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul codice degli appalti "da sindaco della Capitale ho la mia opinione. Noi sindaci, non solo io, riteniamo che servano norme semplici e chiediamo più controlli". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7 ai conduttori che le facevano notare che il M5s nazionale è restio a modificarlo. "La mia posizione da sindaca è sempre stata questa, l'ho sempre detto in tutte le sedi e ai colleghi del Movimento - ha aggiunto -. Io su questo sono stata molto critica anche all'interno del Movimento. Ritenevano fosse corretto per contrastare la corruzione, ma per andare contro la corruzione serve la certezza della pena. (Rer)