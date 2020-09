Roma: Raggi, ho sfidato bestie di Cpi per difendere famiglia che aveva diritto a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista alla trasmissione "In onda" su La7 la sindaca di Roma Virginia Raggi ha ricordato la sua presenza in occasione della vicenda della famiglia rom aggredita perchè doveva prendere possesso di un alloggio Erp. "Io sono andata lì perchè c'era una famiglia che aveva diritto all'alloggio. Dovevano entrare in una casa popolare e io sono andata sfidando quelle bestie di Casapound, persone che dicono a una donna con una bambina 'ti stupriamo' come le vogliamo definire?", ha detto Raggi. (Rer)