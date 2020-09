© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda su chi temesse di più tra i nomi fatti come possibili candidati del Pd alle prossime amministrative del 2021, la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7 ha risposto: "Quando il Pd deciderà che cosa fare delle sue duemila anime ci preoccuperemo, al momento mi sembra che ci siano più correnti che in una valle di montagna". (Rer)