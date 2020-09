© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di lanciare la ricandidatura a sindaco della Capitale in cambio di un ruolo da sottosegretario "non mi è arrivata e se fosse arrivata avrei risposto con una risata". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7. "Le poltrone non mi interessano, credo che fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo". (Rer)