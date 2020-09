Usa: Biden, Trump ha legittimato un lato oscuro della natura umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, si è recato in visita a Kenosha, nel Wisconsin, città teatro di forti disordini dopo il ferimento a colpi d'arma da fuoco del cittadino afroamericano Jacob Blake da parte di un agente di polizia il 23 agosto scorso e nella quale si è recato proprio l'altroieri il presidente in carica Donald Trump. Parlando alla Grace Lutheran Church di fronte ad alcuni rappresentanti della comunità afroamericana, Biden ha detto che Trump ha "legittimato un lato oscuro della natura umana". Secondo Biden, i disordini non sono del tutto colpa di Trump, ma che il presidente ha incoraggiato i razzisti e ha infiammato le tensioni razziali in un momento in cui la nazione è profondamente divisa. Biden ha tirato fuori la risposta di Trump ai suprematisti bianchi che hanno marciato a Charlottesville, in Virginia, come prova del fallimento della leadership del presidente sulla razza. Nella chiesa, Biden ha incontrato anche un imprenditore caucasico che ha detto che il suo negozio era stato distrutto dai rivoltosi e un avvocato afroamericano che lo ha supplicato di affrontare la riforma della giustizia penale. All'inizio della giornata, Biden ha incontrato il padre di Blake, il fratello e due sorelle. Blake e sua madre hanno chiamato dall'ospedale dov'è ricoverato.(Nys)