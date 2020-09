Usa: l'ex governatore repubblicano del Michigan sosterrà Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex governatore del Michigan, il repubblicano Rick Synder, ha annunciato il suo appoggio per il candidato democratico alla presidenza Joe Biden, diventando l'ultimo repubblicano di alto profilo a sostenere la rimozione del presidente Donald Trump dalla Casa Bianca. "Continuerò a sostenere e a difendere le politiche e i valori repubblicani e a sostenere i candidati repubblicani, ma non sosterrò Donald Trump per la rielezione", ha detto Synder in editoriale su "Usa Today". Il Synder, che è stato governatore del Michigan tra il 2011 e il 2018, ha rifiutato di sostenere pubblicamente Trump durante la campagna del 2016. Ha detto che sperava che il presidente trovasse un modo per governare in modo da unificare la nazione. Invece, il presidente ha rivolto tutta la sua attenzione ai suoi sostenitori, ha detto Synder. L'ex governatore ha descritto il presidente come un "prepotente" che è "verbalmente offensivo" nei confronti di coloro che non sono d'accordo con lui. Ha anche affermato che Trump "ignora la verità", dimostrando al contempo una mancanza di conoscenza delle questioni politiche, tra cui la salute pubblica, l'economia e le relazioni estere. Synder ha concluso l'editoriale invocando un ritorno al confronto civile, sostenendo che Biden è il più adatto per quel compito.(Nys)