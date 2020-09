Torino: dal Comune grande soddisfazione per Istituto intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale di Torino per la scelta, annunciata stasera dal governo, del capoluogo piemontese come sede per l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A). "Una decisione - spiega Palazzo Civico in una nota - che premia il percorso della città e del suo intero ecosistema innovativo in un ambito strategico per l'intero Paese, quale è l'intelligenza artificiale. Un percorso che ha consentito di consolidare le eccellenza già esistenti nel capoluogo piemontese in tema di ricerca e trasferimento tecnologico, facendo leva su settori economici e produttivi storicamente strategici per la città e creando le condizioni per attrarre nuovi investimenti, anche in infrastrutture come il recente progetto dei Data center di Tim". (segue) (Com)