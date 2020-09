Usa: Facebook vieterà i messaggi politici nella settimana prima delle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook proibirà nuovi messaggi politici a pagamento nella settimana precedente le elezioni presidenziali statunitense, secondo quanto annunciato dall'amministratore delegato della società, Mark Zuckerberg, che ha messo in guardia dalla confusione e la deliberata disinformazione sull'esito del voto. Lo riferisce il sito di approfondimento politico "The Hill". La decisione è tra i passi più drastici che il social network ha compiuto per moderare i discorsi politici sulla sua piattaforma, e fa parte di un più ampio sforzo per ridurre i contenuti ingannevoli in vista del voto di novembre - una competizione che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito, senza prove, come "l'elezione più truccata della storia".(Nys)