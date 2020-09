I fatti del giorno – Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, vertice a Casa Bianca toccherà solo questioni economiche - I preparativi per l'incontro di alto livello tra i leader di Serbia e Kosovo alla Casa Bianca si sono concentrati sulle questioni economiche e non c’è stato spazio per discussioni sul riconoscimento reciproco. Lo ha dichiarato ol ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, in un’intervista alla televisione di Stato serba. “Per quanto mi è stato detto dal (presidente serbo Aleksandar) Vucic, i preparativi per questo incontro hanno riguardato solo un quadro economico. Tutto ciò che potrebbe essere parte di una normalizzazione delle relazioni, della vita quotidiana, delle infrastrutture stradali e ferroviarie, della libertà di movimento delle persone, delle merci e dei capitali”, ha spiegato Dacic, secondo cui i preparativi non hanno riguardato discussioni sullo status del Kosovo o un possibile quadro politico. Vucic incontra oggi e domani il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti e funzionari statunitensi alla Casa Bianca. Secondo il ministro degli Esteri di Belgrado, l'amministrazione Usa non avrebbe organizzato l'incontro senza l'approvazione di Pristina. Dacic ha affermato che alcuni Stati membri dell'Unione europea non sono contenti di ciò che gli Stati Uniti stanno facendo perché ritengono che questo sia qualcosa che l'Ue dovrebbe fare. "D'altra parte, la Serbia non può correggere le cose negli affari internazionali, prenderemo parte ad attività volte a risolvere questo problema", ha aggiunto. (Res)