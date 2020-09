Coronavirus: Usa, 186.293 morti su 6.131.344 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti contano almeno 186.293 morti per Covid-19 su 6.131.344 contagiati dal coronavirus. Lo riferisce l'emittente "Cnn", che cita i numeri forniti della Johns Hopkins University. Il massimo esperto virologo degli Stati Uniti, Anthony Fauci, in un’intervista all’emittente satellitare “Cnn” ha dichiarato che è “possibile” ma non “probabile” che il vaccino contro il coronavirus sia disponibile già a partire dal prossimo mese di ottobre. Ieri i Centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno invitato i funzionari sanitari pubblici in tutto il Paese a prepararsi alla distribuzione di un potenziale vaccino già il mese prossimo. Secondo Fauci, tuttavia, al momento è più probabile che il vaccino sia disponibile a novembre o a dicembre. Nel mondo si contano oltre 864 mila morti su più di 26,1 milioni di contagi. (Nys)