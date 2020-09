Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE. Virginia Raggi, sindaco di Roma, partecipa a "La mobilità a Roma è sempre più smart con Jump e Lime". Saranno presenti: Pietro Calabrese,assessore alla Città in movimento di Roma Capitale e Ghassan Haddad, Responsabile policy Emea, Lime.Roma, piazza Cavour - lato cinema Adriano (ore 16)VARIE- La campagna di donazione del sangue organizzata dall’Ads Lazio fa tappa al mercato di Campagna Amica in via Tiburtina, a Roma 695, dove sarà possibile sottoporsi gratuitamente anche al test sierologico Covid-19.Roma mercato di Campagna Amica via Tiburtina, 695 (dalle ore 8:30 alle 14)- Gli esponenti di Fratelli d'Italia terranno una conferenza stampa sulla vicenda relativa alla decisione della Giunta di Raggi di riaprire i varchi di accesso della Ztl in centro storico. Saranno presenti i consiglieri del I Municipio, i consiglieri comunali in Campidoglio e il Coordinamento romano di Fd'I.Roma, via Petroselli, altezza varco Ztl (ore 12)- Prendono il via nel quartiere Garbatella, a Roma, i concerti gratuiti della Roma Tre Orchestra nel Young Artists Piano Solo.Roma, scuola dell'infanzia Casa dei bimbi a Garbatella (ore 18) (Rer)