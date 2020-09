Governo: Renzi (Iv), penso arriverà al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che questa legislatura arriverà al 2023, penso che eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica". Lo ha ribadito il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della puntata di "Stasera Italia news" su Rete4. "Un nuovo governo? No - ha chiarito - penso che in questo momento le elezioni regionali servano per eleggere i governatori. Non facciamo confusione". "Io - ha concluso - vado avanti finché si fanno le cose". (Rin)