Usa: sondaggio Monmouth, Biden in vantaggio di soli due punti in Carolina del Nord

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, è davanti al presidente Donald Trump di soli due punti percentuali tra gli elettori registrati in Carolina del Nord, secondo un nuovo sondaggio della Monmouth University, nello Stato che potrebbe decidere le prossime elezioni. Nella rilevazione il 47 per cento degli elettori della Carolina del Nord preferisce Biden, mentre il 45 per cento è a favore di Trump - un leggero vantaggio per l'ex vice presidente che rientra comunque nel margine di errore di 4,9 punti del sondaggio. L'ex presidente Barack Obama ha vinto il North Carolina nel 2008, ma ha perso contro il candidato repubblicano Mitt Romney nel 2012. Trump ha conquistato lo Stato nel 2016, sconfiggendo la candidata democratica Hillary Clinton di 3,8 punti percentuali. Il sondaggio della Monmouth University è stato condotto dal 29 agosto al 1° settembre. (Nys)