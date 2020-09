© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui 209 miliardi del Recovery fund "abbiamo presentato progetti come Roma per 25 miliardi, investimenti che porteranno lavoro. Non so quanti ce ne danno, io però li ho chiesti". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7.(Rer)