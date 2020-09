© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con che faccia si presenta uno che fino a ieri diceva 'Roma ladrona'. Stiamo scherzando?". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7 in riferimento alla campagna elettorale della Lega per le amministrative 2021 a Roma. (Rer)