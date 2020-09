© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'ipotesi di essere il futuro leader del M5s, la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7 ha spiegato: "Io mi sto dedicando a fare il sindaco e richiede molto impegno, io mi sto impegnando in questo e credo non si debbano mescolare in un partito ruoli politici con ruoli istituzionali". (Rer)