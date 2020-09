© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unica verità detta questa sera da Virginia Raggi è che non è possibile alcuna convergenza con il Pd. Il resto è una imbarazzante valanga di bugie di una persona che con egoismo e incompetenza ha fatto tanto male a Roma". È come hanno commentato nel Pd, stando a quanto si apprende da fonti interne al Partito democratico, le dichiarazioni di Raggi alla trasmissione "In Onda" su La7. (Rer)