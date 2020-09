Libia: Guerini, sbagliato non essere pienamente in campo nella vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia non possiamo non giocare una partita, immaginare di non essere in campo pienamente dentro la vicenda libica è sbagliato sia per l’Italia che per l’Unione europea. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso dell’incontro "Uno sguardo sul mondo. Nuove tensioni, nuove sfide, nuove opportunità" nel quadro della Festa nazionale dell’unità organizzata dal Partito democratico. La vicenda in Libia offre uno “spazio di opportunità” ed “è interesse della comunità internazionale sapere che ci può essere un Paese come l’Italia” che ha un approccio basato su iniziative volte ad abbassare i toni. Si tratta di “un’opportunità da cogliere, con il rafforzamento della cooperazione bilaterale, ad esempio”. Per Guerini è necessario “riappropriarci di un ruolo nella vicenda libica” e “riaffermare il ruolo strategico della Libia per l’Italia” con la dovuta consapevolezza.(Res)