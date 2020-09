Usa: sondaggio Quinnipiac, Biden in vantaggio di 8 punti su Trump in Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio di otto punti sul presidente in carica Donald Trump in Pennsylvania, a poco più di due mesi dalle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo rivela un sondaggio condotto dalla Università di Quinnipiac e pubblicato oggi. In base alle rilevazioni, Biden avrebbe il favore del 52 per cento degli elettori contro il 44 per cento di Trump. Un altro sondaggio dello stato della Monmouth University, pubblicato mercoledì, ha mostrato una corsa più serrata, con Biden in testa con uno scarso margine di 4 punti. Entrambi i candidati vedono la Pennsylvania come un campo di battaglia da non perdere quest'anno. Trump ha vinto lo Stato nel 2016 con soli 44 mila voti voti - meno di 1 punto percentuale su Clinton - e spera di ottenere una seconda vittoria a novembre. Tuttavia, la maggioranza degli elettori della Pennsylvania dà giudizi positivi a Trump per la sua gestione dell'economia. Il 52 per cento ha dichiarato di approvare l'operato del presidente, mentre il 46 per cento disapprova. (Nys)