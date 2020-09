Regionali: Guerini, M5s non ha colto opportunità per partecipare a una sfida contro la destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle elezioni regionali del prossimo 20 settembre il Movimento 5 stelle non ha colto opportunità per partecipare a una sfida contro la destra. Nelle Marche e in Puglia è stata sprecata un’opportunità. Lo ha detto il ministro della Difesa ed esponente del Partito democratico, Lorenzo Guerini, nel corso dell’incontro "Uno sguardo sul mondo. Nuove tensioni, nuove sfide, nuove opportunità" nel quadro della Festa nazionale dell’unità organizzata dal partito. I “processi politici hanno delle complessità”, ha sottolineato Guerini, evidenziando che “la complessità si deve sviluppare tutta”. “Questa maggioranza nasce un anno fa, dalla collaborazione di forze diverse tra di loro, profondamente diverse tra di loro. Differenza di cultura politica è veramente significativa nei fondamentali della politica, nel Dna. Questa differenza non si cancella d’incanto perché si lavora insieme al governo”, ha proseguito. Guerini, tuttavia, ha evidenziato come siano stati fatti “passi in avanti e passi gli uni verso gli altri che non erano scontati, ma le differenze e le difficoltà permangono”. Le “elezioni regionali mettono in mostra questo. Nella complessità penso che potesse essere fatto uno sforzo maggiore per arrivare ad appuntamenti elettorali del 20 settembre con la capacità di mettere in campo anche candidature più condivise. M5s non ha colto opportunità per partecipare a una sfida contro la destra. Nelle Marche e in Puglia è stata sprecata un’opportunità”, ha concluso.(Res)