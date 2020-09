Regno Unito: Galles impone quarantena per arrivi da Portogallo e sei isole greche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani, 4 settembre, tutti i viaggiatori provenienti dal Portogallo e da sei isole greche dovranno auto-isolarsi per 14 giorni per entrare nella regione. È la prima volta che il Galles introduce cambiamenti autonomi alla legge nazionale che impone la quarantena per i viaggiatori che arrivano da Paesi facenti parte di una lista periodicamente aggiornata dal governo nazionale. L'annuncio arriva nello stesso giorno in cui il governo inglese ha, invece, preso la decisione opposta, non richiedendo alcuna quarantena (per il momento) ai propri cittadini in rientro dal Portogallo, nonostante l'opzione fosse stata ampiamente ventilata durante la giornata e si registri un preoccupante aumento dei casi di Covid-19 nel Paese. (Rel)