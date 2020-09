Farnesina: Di Maio partecipa a riunione straordinaria in videoconferenza ministri Esteri G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato oggi in videoconferenza alla riunione straordinaria dei ministri degli Esteri del G20, organizzata dalla Presidenza saudita. Lo riferisce una nota della Farnesina. La riunione ha offerto l’occasione per coordinare gli sforzi per contrastare l’impatto della pandemia Covid-19, con un particolare focus sulla gestione delle frontiere e il rimpatrio dei connazionali dall’estero. Nel suo intervento, il ministro Di Maio ha sottolineato il ruolo cruciale del G20 nell'affrontare le sfide attuali e nel rilanciare la crescita economica. Nel corso della Presidenza nel 2021, ha dichiarato il ministro, l’Italia continuerà a promuovere la salute come bene pubblico globale e concentrerà i suoi sforzi sulla promozione di una ripresa inclusiva e sostenibile. Il ministro Di Maio ha poi ricordato gli sforzi compiuti dalla Farnesina e dalla rete diplomatico-consolare per consentire il rientro di più di 110mila connazionali dall’estero nei mesi scorsi. Nel ringraziare i suoi omologhi per la collaborazione dei rispettivi Paesi nel facilitare le operazioni di rimpatrio, il ministro ha evidenziato l’opportunità di approfondire la cooperazione internazionale per favorire la circolazione degli operatori economici, a sostegno della ripresa economica. Il ministro Di Maio ha inoltre ribadito l’importanza di assicurare trasparenza, dialogo e scambio di informazioni per una efficace gestione delle frontiere, che dovrebbe essere basata su dati epidemiologici aggiornati. (Res)