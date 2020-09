Francia-Usa: Le Drian, sanzioni Washington su procuratore Cpi "attacco grave"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni degli Stati Uniti imposte il 2 settembre nei confronti della giurista gambiana Fatou Bensouda, procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi) rappresentano "un attacco grave" contro l'istituzione e contro gli Stati che hanno preso parte allo Statuto di Roma. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. Le sanzioni rappresentano "un messa in discussione del multilateralismo e dell'indipendenza della giustizia", ha detto il capo della diplomazia francese, chiedendo a Washington di ritirarle. Bensouda è stata criticata per le indagini su presunti crimini di guerra compiuti da militari statunitensi in Afghanistan. (Frp)