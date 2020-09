Scuola: Renzi (Iv), più che banchi a rotelle fondamentale testare studenti e personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che più che inventarsi i banchi a rotelle la cosa fondamentale è testare la popolazione studentesca ed il personale. C'è bisogno di screening di massa". Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che intervenendo a "Stasera Italia news" su Rete4 è tornato a parlare della riapertura delle scuole. Per il senatore "è un errore che il test per gli insegnanti sia facoltativo, deve essere obbligatorio", ha aggiunto Renzi sottolineando che "i professori stanno facendo un grande lavoro ma se non riapriamo la scuola non siamo un paese civile". (Rin)