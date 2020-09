Air Italy: Uiltrasporti, scongiurati 1.465 licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale, Claudio Tarlazzi, ed il segretario nazionale, Ivan Viglietti, della Uiltrasporti annunciano che "nonostante la sciagurata decisione degli azionisti, che segna una pagina tragica nella storia della aviazione civile italiana, di procedere alla chiusura di Air Italy, si è riusciti ad impedire che 1.465 dipendenti finissero sulla strada". I dirigenti sindacali aggiungono, in una nota, che "grazie al lavoro congiunto di governo, istituzioni e sindacato oggi si è potuto raggiungere l'accordo di Cassa integrazione straordinaria per 10 mesi per tutti i lavoratori Air Italy. Ma deve essere sin da ora chiaro - proseguono i due segretari della Uiltrasporti - che per quanto ci riguarda questo è solo un inizio, perché bisogna che i ministeri competenti, insieme alle regioni Lombardia e Sardegna ed ai sindacati proseguano ed incrementino il lavoro per costruire una solida prospettiva industriale per tutti i lavoratori coinvolti, che rappresentano 1.465 famiglie che chiedono e meritano di vivere di lavoro e non di ammortizzatori sociali". (Com)