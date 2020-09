Algeria: partito islamista Msp chiede lo scioglimento del parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento della società per la pace (Msp), il primo partito islamista in Algeria, ha chiesto oggi lo scioglimento del parlamento algerino, dopo le rivelazioni dell'ex membro del Fronte di liberazione nazionale, Baha Eddine Tliba, durante il processo, secondo cui i deputati avrebbero speso centinaia di milioni di dinari per ottenere seggi in parlamento. Lo ha dichiarato il presidente dell'Msp, Abderezak Makri, secondo cui le rivelazioni di Tliba colpiscono tutte le istituzioni dello Stato e riguardano la loro credibilità. Da parte sua, il segretario generale del Raggruppamento nazionale democratico (Rnd), Tayeb Zitouni, ha parlato della posizione del partito sulla revisione della Costituzione e sullo scioglimento del parlamento. Zitouni ha ricordato ai suoi sostenitori che il partito partecipa ai grandi progetti della Repubblica, riferendosi alla revisione della Costituzione che sarà sottoposta al Parlamento a metà settembre. "Siamo con questa nuova Costituzione perché riflette l'immagine della nuova Algeria", ha dichiarato. (Ala)