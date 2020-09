© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io culturalmente provengo da un ambiente di sinistra, poi le azioni di sinistra si possono declinare in più modi". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7. Sulla vicenda dello stabile occupato da Casapound all'Esquilino "mi sarei aspettata di trovarmi la sinistra accanto, e invece sono stati in silenzio, io penso che la sinistra sia anche altro", ha aggiunto.(Rer)