Roma: Raggi, dimissioni assessori? Errori di esperienza, ma se serve ne cambio anche cento

- I numerosi cambi di assessori e dimissioni in Campidoglio durante i primi quattro anni di mandato della sindaca Virginia Raggi "sono anche errori di esperienza, ma le persone si testano sul campo. Se c'è qualcosa che non va, il sindaco deve avere l'umiltà e l'onesta di cambiare quella persona, e infatti tutti i cambi hanno portato risultati. L'ho sempre detto, se serve ne cambio anche cento di assessori". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7.(Rer)