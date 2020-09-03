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وزير الدفاع الإيطالي يشدد على الدور الإستراتيجي لليبيا بالنسبة لبلاده

روما, 03 set 21:04 - (Agenzia Nova) - قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن تخيل عدم التواجد بشكل كامل في الشأن الليبي أمر خاطئ لكل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف جويريني، في تصريحات له، إن القصة في ليبيا تعرض "مساحة للفرصة" و "من مصلحة المجتمع الدولي أن يعرف أنه يمكن أن يكون هناك بلد مثل إيطاليا" لديها نهج قائم على مبادرات ترمي إلى خفض اللهجة.

وشدد وزير الدفاع الإيطالي على ضرورة التأكيد على الدور الإستراتيجي لليبيا بالنسبة لإيطاليا، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية. (نوفا)
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