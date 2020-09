Regionali: Di Maio, da domani in Puglia a sostegno di Laricchia, abbiamo visione del futuro diversa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, annuncia la sua presenza in Puglia in questo fine settimana, a sostegno della candidata del Movimento cinque stelle alla presidenza della Regione, in vista delle elezioni del prossimo 20 e 21 settembre. "Ormai ci siamo - sottolinea l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, domani sera sarò in Puglia per trascorrere tre giorni insieme ad Antonella Laricchia. Non vedo l’ora di confrontarmi con voi - continua il titolare della Farnesina - e di pensare a come possiamo davvero cambiare e modernizzare la politica e il nostro Paese grazie anche al taglio di 345 parlamentari. Ho tante cose da raccontarvi e voglio ascoltare tutte le vostre opinioni e idee. Abbiamo una visione di futuro", osserva ancora Di Maio, "diversa da chi in questi anni ha rappresentato la vecchia politica. Ci batteremo per far prevalere le nostre idee, quelle che aiutano i cittadini, supportano le imprese e rilanciano i territori". (Rin)