© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione convocata dal ministero del Lavoro per discutere gli aspetti occupazionali nella vertenza Air Italy è stato raggiunto l’accordo fra azienda e sindacati sulla Cassa integrazione. Viene in questo modo assicurato il sostegno al reddito di tutti i lavoratori dopo la liquidazione avviata dalla compagnia. Lo comunica il ministero del Lavoro in una nota. (Com)