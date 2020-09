© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi sento establishment perchè io sono scomoda. Lo so di essere scomoda ma è il ruolo di un amministratore". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7. Raggi ha poi portato l'esempio del tema del codice degli appalti su cui ha una visione differente da quella espressa dal M5s nazionale. (Rer)