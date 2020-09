Turchia: Bernini (FI), Corte europea diritti dell'uomo scrive pagina più buia della sua storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afferma che la "la Corte europea dei diritti dell'uomo ha incredibilmente bocciato il ricorso per la scarcerazione dell’avvocato Ünsal, giunto al 213esimo giorno del suo 'digiuno fino alla morte' per chiedere un giusto processo. Non solo: il presidente della Cedu - continua la parlamentare in una nota - sta per ricevere una laurea honoris causa dall’Università di Istanbul, tristemente nota per le epurazioni imposte dal regime. Ünsal è in condizioni gravissime e rischia di fare la fine di Ebru Timtik, l’avvocatessa morta nei giorni scorsi dopo una lunghissima è ingiusta detenzione. La Cedu - conclude l'esponente di FI - sta scrivendo la pagina più buia della sua storia trascinando con sé la credibilità della stessa Unione europea". (Com)