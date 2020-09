Legge elettorale: Gelmini (FI), testo base è già carta straccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La corsa della maggioranza all'approvazione del testo base sulla legge elettorale si è già rivelata un bluff: infatti il Movimento 5 stelle, partito cui appartiene il primo firmatario della legge, già propone rilevanti modifiche". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, secondo cui "il testo base è già carta straccia ed i 5 stelle voteranno 'a piacere': non è una novità d'altronde. È già accaduto nella passata legislatura con il 'tedesco' affossato nei voti segreti proprio dai grillini. Quello che stupisce - aggiunge - è che il partito democratico non abbia imparato la lezione".(Com)