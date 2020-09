Tensione nel Mediterraneo orientale. Stoltenberg: "In sede Nato colloqui tecnici tra Grecia e Turchia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colloqui tecnici tra Grecia e Turchia si terranno in sede Nato per stabilire i meccanismi per ridurre il rischio di incidenti nel Mediterraneo orientale. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo aver parlato con Atene e con Ankara. "In seguito alle mie discussioni con i leader greci e turchi, i due alleati hanno accettato di avviare colloqui tecnici presso la Nato per stabilire meccanismi di deflusso militare per ridurre il rischio di incidenti e inconvenienti nel Mediterraneo orientale", ha spiegato il segretario generale. "La Grecia e la Turchia sono alleati molto apprezzati e la Nato è una piattaforma importante per le consultazioni su tutte le questioni che riguardano la nostra sicurezza comune. Rimango in stretto contatto con tutti gli alleati interessati per trovare una soluzione alle tensioni nello spirito di solidarietà della Nato", ha aggiunto. (Res)