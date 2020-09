Brasile: coronavirus, aumenta numero famiglie indebitate e insolventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di brasiliani indebitati ha raggiungo un record nel mese di agosto 2020. È quanto sostiene un sondaggio della Confederazione nazionale del commercio di beni, servizi e turismo, secondo cui la percentuale di famiglie brasiliane indebitate è cresciuta nuovamente a nel mese attingendo il 67,5 per cento della popolazione. Si tratta di un lieve aumento rispetto alla percentuale del 67,4 per cento registrato a luglio, ma un più significativo aumento rispetto alla percentuale del 64,8 per cento registrato ad agosto del 2019. L'indagine considera come debiti i conti pagati con assegno post-datato, carta di credito, scoperto bancario, prestiti personali, rate di finanziamento dell'auto e assicurazione. (segue) (Brb)