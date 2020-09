Brasile: coronavirus, aumenta numero famiglie indebitate e insolventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Cnc, José Roberto Tadros, nel corso della crisi legata alla pandemia di coronavirus le famiglie con redditi più alti hanno aumentato i risparmi a scapito dei consumi, soprattutto dei servizi, ma le famiglie con redditi più bassi hanno avuto maggior bisogno di credito. Tra le famiglie indebitate, il 21,4 per cento ha dichiarato di avere più della metà del reddito mensile impegnato per pagare i debiti. La percentuale di famiglie che hanno dichiarato di avere difficoltà nel pagare i propri conti è cresciuta fino al 26,7 per cento ad agosto, in aumento rispetto al 26,3 per cento di luglio di quest'anno e al 24,3 per cento di agosto dello scorso anno. Le famiglie che hanno dichiarato che non riusciranno a pagare le bollette hanno raggiunto il 12,1 per cento, in aumento rispetto al 12 per cento del mese di luglio e rispetto al 9,5 per cento di agosto dello scorso anno. (segue) (Brb)