Decreto Semplificazioni: Arrigoni (Lega) su carburanti, proroga al 2023 per bonifiche, nuovo impulso a chiusura impianti inefficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in commissione dell'emendamento della Lega al decreto Semplificazioni che proroga al 31 dicembre 2023 la procedura semplificata delle bonifiche prevista dalla legge numero 124 del 2017 "è una buona notizia per dare nuovo impulso alla chiusura degli impianti di carburanti inefficienti". Lo comunica il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega e primo firmatario dell'emendamento, insieme ai colleghi firmatari Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Ripamonti, Calderoli, Grassi, Pirovano e Riccardi. "Non si può pensare alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete italiana dei carburanti senza la chiusura degli impianti più obsoleti e inefficienti", spiega Arrigoni. "In tal senso - continua -, prorogare al 31 dicembre 2023 il regime semplificato introdotto dalla legge Concorrenza aiuta a superare l'annoso problema per gli imprenditori dell'attivazione delle operazioni di smantellamento dei siti e dell'eventuale bonifica del terreno, operazioni onerose al punto tale da disincentivare la cessazione dell'attività con il permanere, quindi, di punti vendita diseconomici che rendono la rete italiana ridondante ed inefficiente". Per il senatore, "la rete carburanti sul territorio nazionale consta oggi di circa 22.500 impianti e, complice la flessione dei consumi nel settore dei trasporti, appare sproporzionata anche rispetto a quella dei maggiori Paesi europei (Germania 14.000 impianti, Francia 11.000 impianti, Spagna 12.000 impianti). Purtroppo - conclude Arrigoni - i programmi di razionalizzazione più volte adottati nel corso degli ultimi vent'anni hanno ottenuto risultati modesti, a fronte di un numero ancora considerevole di impianti inefficienti e improduttivi tutt'oggi in esercizio".(Com)