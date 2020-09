Germania-Ue: ministro Finanze Scholz, realizzare un'Unione “più perfetta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sua “forte risposta” alla crisi del coronavirus, l'Ue ha compiuto “un grande passo avanti”. Ora, “abbiamo l'opportunità di compiere i passi successivi, che sono necessari per una migliore, più perfetta, Unione”. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel corso dell'intervento che ha tenuto oggi in videoconferenza al centro studi Bruegel di Bruxelles. Secondo Scholz, “considerati insieme, la rete di sicurezza e il programma di ripresa” istituiti dall'Ue per far fronte alla crisi, “innalzano la politica finanziaria comune dell'Europa a un livello completamente nuovo”. Tal soglia “ci avvicina a un'unione fiscale”. L'Ue emetterà, infatti, “un sostanziale ammontare di debito comune”. Inoltre, “il semplice fatto che l'Ue ripagherà insieme questo debito richiede, tra l'altro, più risorse proprie” per l'Europa. Tale questione, ha anticipato Scholz, verrà discussa alla riunione informale del Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) che si terrà a Berlino l'11 e 12 settembre prossimo. Secondo il ministro delle Finanze tedesco, “il raggiungimento di un'unione fiscale completerà l'Unione economica e monetaria”. In questo modo, ha proseguito Scholz, “potremo aumentare la stabilità dei mercati finanziari e rafforzare il ruolo dell'euro, portandolo a un livello simile a quello del dollaro in un modo che rifletta il peso economico” dell'Ue come “maggior blocco commerciale al mondo”. Scholz ha quindi evidenziato: “Potremo assicurare la nostra stabilità finanziaria quindi la nostra sovranità”. (segue) (Geb)