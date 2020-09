Germania-Ue: ministro Finanze Scholz, realizzare un'Unione “più perfetta” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, al “puzzle” per la costruzione di una “migliore Unione europea”, servono “altri pezzi”. In primo luogo, “procedere con l'imposta minima sulle imprese, al fine di garantire che ciascuno contribuisca con la sua giusta quota”. Inoltre, l'Ue deve assumere “più decisioni a maggioranza qualificata, in particolare in materia tributaria o in politica estera” affinché “non possa dividersi facilmente”. È poi necessaria “un'ulteriore integrazione dei mercati finanziari mediante l'approfondimento dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali”. In tale prospettiva, Scholz ha osservato: “Lavoreremo ad andare aventi in tutte queste aree durante la presidenza tedesca del Consiglio”. (segue) (Geb)