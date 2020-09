Germania-Ue: ministro Finanze Scholz, realizzare un'Unione “più perfetta” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro delle Finanze tedesco, la pandemia di coronavirus ha mostrato “quanto, come individui, dipendiamo gli uni dagli altri. Lo stesso vale per l'Europa. Nessun paese europeo può andare da solo”. Il rafforzamento dell'Ue è, dunque, “una questione di sovranità”, soprattutto considerando che “Stati Uniti e Cina stanno affermando con forza i loro interessi nazionali”. In tale contesto, ha sottolineato Scholz, “soltanto insieme possiamo difendere il nostro modo di vivere europeo”. Il ministro delle Finanze tedesco ha, quindi, dichiarato: “Per me, un'Europa forte e unita è l'interesse nazionale primario della Germania”. Scholz ha concluso: “Il progresso verso tale scopo richiederà perseveranza e capacità di guida. Abbiamo molto da fare nei prossimi mesi e anni. Sta interamente a noi europei, se vogliamo emergre da questa crisi con un'Unione europea migliore, più sociale e più sovrana”. (Geb)