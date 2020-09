Regionali: Gelmini (FI), appelli a voto disgiunto segno di paura di perdere della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, rileva che "dalla Toscana alla Puglia, fioccano a sinistra, più o meno palesemente, gli appelli a far ricorso al voto 'disgiunto' per sostenere i candidati governatori del Partito democratico. Segno inequivocabile - prosegue la parlamentare in una nota - che la paura della sinistra di perdere le elezioni e con esse il governo ha superato il livello di guardia. Gli elettori però - a parte la difficoltà anche solo di comprendere il meccanismo tortuoso del voto ad una lista e del sostegno ad un candidato governatore diverso da quello sostenuto dalla lista, con ampi rischi di errori ed annullamenti del voto - non sono fessi. Per scegliere la sinistra", conclude l'esponente di FI, "dovrebbero disgiungersi dalla realtà e siamo certi che non lo faranno". (Com)